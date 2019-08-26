مقتل 19 مسلحاً من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ومحور بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي (المرصد المعارض) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 12:44

مقتل 19 مسلحاً من الفصائل المسلحة خلال المعارك مع الجيش السوري على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي ومحور بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي (المرصد المعارض)

منذ 36 mins 26 August، 2019
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