المكتب السياسي لأنصار الله يستنكر العدوان الصهيوني على سوريا والعراق ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 12:44

المكتب السياسي لأنصار الله يستنكر العدوان الصهيوني على سوريا والعراق ولبنان

منذ 39 mins 26 August، 2019
انصار الله
اليمن - عربي وإقليمي

أدان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن واستنكر بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا والعراق ولبنان الذي يعتبر عدوانا إجراميا وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال المكتب في بيان صادر عنه اليوم، “إن هذا العدوان يؤكد النهج العدواني للكيان الصهيوني على شعوبنا الحرة ومقدراتنا ومقدساتنا في فلسطين واليمن وسوريا والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية والاسلامية”.

وأكد البيان وقوف الشعب اليمني مع إخوانه في العراق وسوريا ولبنان في أي خطوات تستهدف هذا الكيان السرطاني الغاصب.. داعيا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك بمسؤولية ووعي وبصيرة لمواجهة العدو الحقيقي لهذه الأمة المتمثل في الشيطان الأكبر أمريكا و”إسرائيل”.

المصدر: موقع انصار الله

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