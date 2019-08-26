قوى الامن الداخلي: ضبط 1014 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 10:03

قوى الامن الداخلي: ضبط 1014 مخالفة سرعة زائدة امس عن طريق الرادار

منذ 4 mins 26 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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