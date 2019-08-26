الاصلاح والوحدة: العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة

دان رئيس “حركة الإصلاح والوحدة” ومنسق اللقاء الإسلامي الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق في بيان “الإعتداء الصهيوني على لبنان”.

واعتبر “أن هذا العدوان هو اعتداء على لبنان وسيادته والمطلوب من رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد وتحمل مسؤولياته والرد ببيان وزاري واضح يدين الإعتداء ويكرس معادلة الردع والحماية للبنان وهي الجيش والشعب والمقاومة، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة ولبنان قادر على حماية أرضه والرد الموجع للعدو”.

كما إستنكر الإعتداء الصهيوني على سوريا واعتبر أن ذلك “دليل على إنتصار سوريا وشعبها وان الاعتداء محاولة يائسة لدعم الإرهابيين ولن يزيد سوريا إلا قوة ومناعة ونصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام