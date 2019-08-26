بالصور…تشييع مسؤول في الحشد الشعبي استشهد باعتداء صهيوني غرب الانبار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 10:03

بالصور…تشييع مسؤول في الحشد الشعبي استشهد باعتداء صهيوني غرب الانبار

منذ 5 mins 26 August، 2019
شهيد الحشد_3
العراق - عربي وإقليمي

شاركن حشود من من العراقيين في بغداد، صباح اليوم، بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد والذي استشهد غرب الانبار.

وقال اعلام الحشد الشعبي ان،عددا من قيادات الحشد و المئات من انصار ومحبي الحشد الشعبي شاركوا، صباح اليوم، في بغداد بتشييع المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي والذي استشهد باعتداء من طيران اسرائيلي تجسسي اثناء اداء الواجب في القائم غرب الانبار.

و أصدرت عمليات الحشد الشعبي، امس الأحد، بيانا بشأن استهداف طال قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين اسرائيليتين اذا تسببتا باستشهاد المجاهد كاظم علي محسن مسؤول الدعم اللوجستي للواء 45 بالحشد الشعبي واصابة مقاتل من اللواء.

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المصدر: موقع الحشد الشعبي

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