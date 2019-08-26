الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني خلال كلمة له بملتقى انجازات الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية القروية :حطمنا كل القرارات الصادرة ضد إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2019 - 10:04

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني خلال كلمة له بملتقى انجازات الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية القروية :حطمنا كل القرارات الصادرة ضد إيران

منذ 32 mins 26 August، 2019
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