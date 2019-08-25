بالفيديو | هكذا هي أجواء الحدود مع فلسطين المحتلة بعد كلمة السيد نصرالله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2019 - 23:11

بالفيديو | هكذا هي أجواء الحدود مع فلسطين المحتلة بعد كلمة السيد نصرالله

منذ 1 ساعة 25 August، 2019
تقارير مصورة - لبنان

نشر مراسل قناة المنار في جنوب لبنان علي شعيب في حسابه على موقع تويتر، مشاهد تظهر الأوضاع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

 

 

 

المصدر: المنار

التعليقات

ذات صلة