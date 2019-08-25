بالفيديو | هكذا هي أجواء الحدود مع فلسطين المحتلة بعد كلمة السيد نصرالله

نشر مراسل قناة المنار في جنوب لبنان علي شعيب في حسابه على موقع تويتر، مشاهد تظهر الأوضاع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

الحدود مع فلسطين المحتلة غروب اليوم #سلمًا_حربًا_بايعناك pic.twitter.com/PABdJ7f88t — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) August 25, 2019

المصدر: المنار