ناطق أنصار الله: القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير يعملان على معادلة العين بالعين وإعادة تفعيل مطارات وموانئ اليمن رهن بتعطيل منشآت العدو المماثلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 23:11

ناطق أنصار الله: القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير يعملان على معادلة العين بالعين وإعادة تفعيل مطارات وموانئ اليمن رهن بتعطيل منشآت العدو المماثلة

منذ 1 ساعة 25 August، 2019
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