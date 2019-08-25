الجيش اليمني ينفذ أكبر عملية هجوم باليستي ضد مطار جيزان السعودي

نفذت القوة الصاروخية اليمنية عملية واسعة جدا استهدفت مطار جيزان الإقليمي، ومواقع عسكرية اخرى في جيزان.

وأوضح المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت 10 صواريخ بالستية من نوع بدر 1 باتجاه جيزان، استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاباتشي في مطار جيزان الإقليمي، ومواقع عسكرية أخرى فى جيزان، وقد اصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار العميد سريع إلى أن قيادة الجيش السعودي اصيبت بالرعب والهلع، بعد الضربة، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي.

ولفت العميد سريع إلى أن هذه العملية نعتبر أكبر عملية للقوة الصاروخية بالأسلحة البالستية المتوسطة منذ بدء العدوان، وقال إنها تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصارة المستمر على الشعب اليمني العظيم، واعداً النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر فى عدوانه وحصاره.

كما نفذ سلاح الجو المسير اليمني اليوم الأحد، عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن العملية الواسعة للطيران المسير استهدفت مبنى الاتصالات العسكرية فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأشار العميد سريع إلى أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر.

وكان سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم الأحد عمليات واسعة بطائرات قاصف 2k مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بعسير وحقق إصابات دقيقة في مرافق القاعدة الجوية والمطار.

المصدر: المسيرة نت