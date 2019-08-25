قيادة عمليات الانبار تعلن استشهاد مقاتلين اثنين بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في الأنبار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 20:33

قيادة عمليات الانبار تعلن استشهاد مقاتلين اثنين بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في الأنبار

منذ 1 ساعة 25 August، 2019
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