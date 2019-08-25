ندوة العمل الوطني: العدوان الصهيوني انتهاك فاجر للمواثيق الدولية

اعتبر رئيس “ندوة العمل الوطني” وجيه فانوس، في بيان، أن “العدوان الصهيوني الغادر على الأراضي اللبنانية، الذي استهدف فجر اليوم، منازل الأهالي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، يكشف بوضوح النوايا الصهيونية الغادرة والمجرمة تجاه لبنان وناسه قاطبة؛ كما يؤكد سفاهة حكومة العدو الصهيوني في استغلالها هذا الاعتداء لمصلحة انتخابية له”.

أضاف “إننا في ندوة العمل الوطني، إذ نشجب هذا العدوان وندينه؛ نعتبره انتهاكا فاجرا واضحا وأكيدا للمواثيق الدولية، ونؤكد ضرورة الإلتزام الكلي للبنانيين جميعا بالتلاحم الوطني والرسمي في لبنان، وأهميته المصيرية القصوى، في مجابهة الكيان الصهيوني والتصدي لجميع محاولاته في الاعتداء على الأراضي اللبنانية، ومساعيه في تشتيت صفوف الوحدة بين اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام