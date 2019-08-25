إيران ستكشف قريبا عن منظومة جديدة للدفاع الجوي

أعلن نائب قائد قيادة سلاح الجو التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انه سيتم قريبا ازاحة الستار عن منظومة جديدة للدفاع الجوي محلية الصنع متطورة باسم “عقاب” ، وقال ان من اهم خصائص هذه المنظومة انها غامضة على العدو لانها مصنعة محليا ولايعرف العدو كيف يتعامل معها.

وأشار العميد إلهامي إلى أن منظومة عقاب هي من المنظومات القصيرة المدى وتتصل بمرونة الحركة والتنقل ، ونتمكن من مواجهة جميع الأهداف الجوية وخاصة صواريخ كروز.

وأوضح أن هذه المنظومة هي احدث منظومة للدفاع الجوي في البلاد وتخضع حاليا للاختبارات النهائية ، وعند ضمها إلى منظومة الدفاع الجوي الموحدة ستتعزز قدرة إيران في مواجهة الأهداف الجوية المعادية.

كما تطرق العميد إلهامي إلى منظومة باور ٣٧٣ بعيدة المدى للدفاع الجوي والتي أزيح الستار عنها يوم الخميس الماضي موضحا أن إنتاج هذه المنظومة هو حصيلة الجهود المشتركة لكوادر الدفاع الجوي وخبراء وزارة الدفاع والفرق الجامعية وشركات البنى التحتية وبالتالي تفوقت هذه المنظومة المتطورة على نظيراتها الأجنبية.

وأوضح أن بإمكان منظومة باور اكتشاف ٣٠٠ هدف في وقت واحد، وترتيب الأولويات المائة هدف ، والاشتباك مع ستة أهداف في آن واحد ، مضيفا أن بالإمكان تطوير هذه الميزات.

وأكد العميد إلهامي انه وبعد التوصل إلى تقنيات وتصاميم هذه المنظومة بالامكانات الداخلية لم يعد الدفاع الجوي الإيراني بحاجة للاعتماد على أي بلد آخر ، وبات يؤمن جميع احتياجاته داخل البلاد.

المصدر: وكالة ارنا