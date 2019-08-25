بالستي يمني يخلف عشرات القتلى والجرحى من قوى العدوان السعودي قبالة السديس في نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 14:23

بالستي يمني يخلف عشرات القتلى والجرحى من قوى العدوان السعودي قبالة السديس في نجران

منذ 30 mins 25 August، 2019
بالستي يمني
اليمن - عربي وإقليمي

استهدفت القوة الصاروخية اليمنية تجمعات العداون السعودي قبالة السديس في نجران بصاروخ بالستي من طراز نكال.

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا بالستيا من نوع نكال على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران”، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى”.

وقال إن “الصاروخ البالستي على تجمعات العدوان قبالة السديس بنجران جاء بعد عملية استخباراتية دقيقة”، مشيراً إلى أن “تجمعات العدوان قبالة السديس بنجران كانت تحضر لزحوفات كبيرة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية فى الحدود”.

المصدر: موقع المنار

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