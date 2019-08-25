القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع نكال على تجمعات قوى العدوان السعودي قبالة السديس في نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 14:23
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الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان التحرير الثاني عند الساعة 17:30 من عصر اليوم في بلدة العين البقاعية
قيادة الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض-حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت
قيادة الجيش: الطائرة الأولى سقطت أرضاً والثانية انفجرت في الأجواء والأضرار مادية
مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله محمد عفيف: ما حصل في الضاحية الجنوبية انفجار حقيقي وحزب الله لم يسقط أي طائرة
عفيف: طائرة الاستطلاع التي لم تنفجر أصبحت في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها
وقفة إعلامية تضامنية أمام مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت تنديداً بالعدوان الصهيوني
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس يتفقد مكان سقوط طائرتي الاستطلاع المعاديتين في الضاحية الجنوبية
جرمانوس: العدو لم يتوقف عن خرق سيادة لبنان والجيش يجري التحقيقات اللازمة حول هذا الاعتداء
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدين الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية: دليل إضافي على نوايا إسرائيل العدوانية
رئيس الحكومة سعد الحريري: سقوط الطائرتين الاسرائيليتين فوق الضاحية اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق للقرار 1701
الحريري: العدوان الجديد ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي ما يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط: أفضل طريقة لمواجهة الاعتداء الاسرائيلي هو بالوحدة الوطنية
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب: ما حصل في الضاحية عدوان واضح على لبنان وعلى الدولة التقدم بشكوى لمجلس الأمن
حركة حماس تدين العدوان الصهيوني السافر على لبنان وتؤكد وقوفها إلى جانب المقاومة ضدّ أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني
الوكالة الوطنية للإعلام: طيران العدو الإسرائيلي في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة صيدا على علو منخفض
وكالة الانباء السورية: تصدي وسائط الدفاع الجوي السورية مساء السبت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق
مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تعاملت مع اهداف معادية قدمت من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق
مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تعاملت مع العدوان بكفاءة وتم تدمير غالبية الصواريخ الاسرائيلية
حركة الجهاد الإسلامي: من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الغاشم على شعبها
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً على تجمعات الجيش السعودي قبالة السديس بنجران
القوات اليمنية المسلحة: الصاروخ البالستي على تجمعات العدوان أصاب هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى
القوات اليمنية المسلحة: تجمعات قوى العدوان قبالة نجران كانت تحضر لزحوفات كبيرة باتجاه مواقع الجيش عند الحدود
القوات اليمنية المسلحة: سلاح الجو ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: اتفاق بين زعماء مجموعة الدول السبع على تحرك مشترك بشأن إيران والإتصالات معها
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع نكال على تجمعات قوى العدوان السعودي قبالة السديس في نجران
منذ 37 mins
25 August، 2019
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