في عدوان اسرائيلي جديد.. سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين في الضاحية الجنوبية

في اعتداء اسرائيلي جديد، سقطت طائرتا استطلاع معاديتان قرابة منتصف الليل على الأحياء المدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي التفاصيل، فقد سقطت طائرة استطلاع معادية على أحد المباني في حي معوض بالضاحية الجنوبية، وبعد قرابة نصف ساعة جاءت طائرة استطلاع أخرى لتفقد مكان سقوط الأولى فسقطت بدورها محدثة انفجارا ودويا وتسببت بحريق في بورة خالية في المنطقة نفسها.

وتسبب سقوط الطائرتين بأضرار مادية في المباني الآهلة المحيطة.

واكد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف “ان الحزب لم يسقط اي طائرة” ، مشيرا الى ان الطائرة الاولى سقطت من دون ان تحدث اضرارا، في حين ان الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الاعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

واوضح عفيف “أن طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الان في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها”.

واشار الى انه “سيكون للحزب موقف خلال كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الخامسة من عصر اليوم في بلدة العين”.

المصدر: موقع المنار