كوريا الشمالية تنشر صورة منصتها الجديدة لإطلاق الصواريخ

نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، صورة لقاذفة صواريخ متحركة “كبيرة جدا” تم اختبارها، أمس السبت، بحضور وإشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون .

وبحسب الصورة التي كشفت عنها وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الأحد، بدا من خلال الشكل الخارجي للصاروخ الذي أطلقته المنصة القاذفة يوم أمس أنها “ذات قطر كبير”.

وأعلنت الوكالة الإخبارية الرسمية في كوريا الشمالية، أمس أن زعيم الدولة، كيم جونغ أون، حضر تجربة منصة متنقلة ضخمة لإطلاق الصواريخ.

وقالت سلطات كوريا الشمالية أمس، إنها نجحت في اختبار قاذفة “كبيرة جدا” جديدة قادرة على إطلاق عدة صواريخ.

ويرى المراقبون أن كوريا الشمالية تكثف مساعيها لتطوير الأسلحة الجديدة المتميزة بسرعة التنقل ودقة التصويب كبديل لصواريخ “سكود” القديمة، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية إلى طريق مسدود.

المصدر: وكالات