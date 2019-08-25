سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها في عسير وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k

نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجمات عدة على مطار أبها الدولي في عسير جنوب السعودية، وبرج الرقابة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k.

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مطار أبها الدولي استهدفت برج الرقابة فى المطار وكانت الاصابة مباشرة”، مشيراً الى “تعطل الملاحة الجوية فى المطار”.

وقال إن “هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية 17 غارة جوية”.

وفي بيان لاحق أعلن العميد سريع أن “سلاح الجو المسير عاود هجماته صباح اليوم بقصف برج الرقابة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الاصابة دقيقة”، مؤكداً أن “الاستهداف المتواصل يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني”.

وقال “نؤكد للنظام السعودي أن عملياتنا مستمرة طالما استمر فى عدوانه وحصاره”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني