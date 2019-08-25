سانا: الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 01:43

سانا: الدفاعات الجوية تسقط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها

منذ 2 ساعة 25 August، 2019
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