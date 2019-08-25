التلفزيون السوري: العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للاهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 01:43

التلفزيون السوري: العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للاهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية

منذ 2 ساعة 24 August، 2019
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