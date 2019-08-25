التلفزيون السوري: العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للاهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2019 - 01:43
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الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان التحرير الثاني الأحد الساعة 17:30 بتوقيت بيروت في بلدة العين البقاعية
مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تعاملت مع اهداف معادية قدمت من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق
مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تعاملت مع العدوان بكفاءة وتم تدمير غالبية الصواريخ الاسرائيلية
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن منظومتي دفاع جوي "فاطر1" و"ثاقب1" التي تصدت للعديد من طائرات العدوان الحربية
المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية: تم تطوير منظومات جوية أخرى سيتم الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة
العميد يحيى سريع: كما كان العام الجاري عاماً لـ "سلاح الجو المسير" فإن العام القادم سيكون عاماً لـ "الدفاع الجوي"
الخارجية الإيرانية: ندين اصرار الولايات المتحدة على التفرد وانسحابها من المعاهدات الدولية وتقويض القانون الدولي
الرئيس التركي: نتحرك وفقاً لأولوياتنا الأمنية وبما يخدم مستقبل مواطنينا واضطرينا إلى تنفيذ عمليات في سوريا والعراق
وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده ستدافع عن نفسها في حال تعرض نقاط المراقبة التركية في ادلب لأي هجوم
انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة بين تركيا الولايات المتحدة الخاص بالمنطقة الآمنة في سوريا
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد: جميع الأطراف في لبنان مدعوون للتعاون والتفكير بالاستراتيجية الكبرى لحماية لبنان
عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن: لضرورة إقرار اقتراحي إنشاء مجلسي إنماء بعلبك - الهرمل وعكار
قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" في الجنوب: لمعالجة مشاكل المواطنين الحياتية والاقتصادية والإنمائية
قمة لمجموعة الدول الـ 7 في فرنسا للبحث في قضايا عدة أبرزها الملف النووي الإيراني والحرب التجارية وبريكست
تظاهرة في منطقة انداي جنوب غرب فرنسا احتجاجاً على انعقاد قمة الدول السبع والشرطة تعتقل عدداً من المشاركين
الرئيس الفرنسي خلال لقائه نظيره الأميركي: لدينا هدف مشترك هو منع ايران من امتلاك السلاح النووي
رئيس الوزراء البريطاني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن إصراره على شبكة الأمان الإيرلندية لتجنب بريكست من دون اتفاق
طالبان تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف بعد استهداف رتل لهم بسيارة مفخخة بالقرب من قاعة باغرام الجوية
اتفاق بين طالبان وواشنطن لتحديد جدول زمني لإنسحاب القوات الأجنبية من افغانستان وتشكيل حكومة مؤقتة تشارك فيها الحركة
حركة النهضة التونسية تدين اعتقال المرشح نبيل القروي: نخشى أن تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية
الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن أن القروي لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال
الولايات المتحدة تستعد لإجراء تدريبات بحرية غير مسبوقة الشهر المقبل مع 10 دول في جنوب شرقي آسيا
مديرية الأمن العام الأردنية تعلن تعرض حافلة سياحية خالية من الركاب لإطلاق نار في مدينة البتراء جنوب البلاد
مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية يستأنف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها بسبب تعرضه لقصف عشوائي
محامو الرئيس السوداني السابق عمر البشير يطالبون في ثاني جلسات محاكمته بتهم الفساد بالإفراج عنه بكفالة مالية
عدد من أنصار الرئيس السوداني السابق عمر البشير يتجمعون أمام المحكمة التي يمثل أمامها للمطالبة بالإفراج عنه
12 قتيلاً اثر هجوم لجماعة بوكو حرام في منطقة غيسكيرو جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا
التلفزيون السوري: العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للاهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية
منذ 2 ساعة
24 August، 2019
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