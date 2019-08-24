سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2019 - 23:44

سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

منذ 5 mins 24 August، 2019
أخبار موقع المنار

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