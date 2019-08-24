النائب بزي من بنت جبيل: من دون الاستقرار السياسي والأمني سيحاصرنا الخطر

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، خلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل وفودا من المنطقة والجوار، “اننا كلبنانيين استطعنا تفكيك ألغام الفترة الخطيرة التي مرت بها البلاد مؤخرا”، منبها إلى أنه “من دون الاستقرار السياسي والأمني، سيحاصرنا الخطر جميعا من كل الجوانب”.

وشدد على “أهمية مواجهة التحديات الراهنة بالتكافل والتضامن، وفي صدارتها شبح الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بثقلها على الشعب اللبناني”.

وختم متسائلا: “هل نعطي لأنفسنا فترة سماح تجنبنا الخلافات والتوترات والحرتقات، ونجري مراجعة صريحة وواضحة لأدائنا ومواقفنا وإدارة شؤوننا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام