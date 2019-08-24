الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم وضباب على المرتفعات دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم يتحول الى غائم جزئيا اعتبارا من الظهر، مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض الطفيف على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: مشمس إلى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتكون ضباب أحيانا. الأحد: قليل الغيوم، يتحول الى غائم جزئيا اعتبارا من الظهر، مع تشكل الضباب المحلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالانخفاض الطفيف على الجبال والداخل. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 33 درجة. فوق الجبال من 16 الى 30 درجة. في الداخل من 19 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: غربية، إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا، يسوء أحيانا فوق الجبال.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج . حرارة سطح الماء: 39°م.

– الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد