فضل الله: لحالة طوارئ حكومية للتخفيف من آثار الازمة الاقتصادية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله “إننا نحتاج في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية إلى حالة طوارئ حكومية للسعي من أجل التخفيف من آثارها”.

واضاف فضل الله السبت “نحن ندعو الحكومة لمعالجة الأزمة المالية ليس لأجل أن هناك تصنيفا من هنا أو هناك، بل لأن مسؤوليتها أن تعالج أو تخفف من وطأة هذه الأزمة، وذلك من خلال الإسراع بدراسة الموازنة الجديدة للعام 2020 والتي دخلنا في المهل الدستورية لدراستها”.

وأكد فضل الله على “ضرورة العمل في مناخ من الهدوء والتحاور والنقاش البناء لوضع البنود الأساسية التي تحتاجها مثل هذه المعالجة لأزمتنا المالية والاقتصادية”، وتابع “هذا يتطلب إرادة سياسية جادة وعدم الالتهاء ببعض المشكلات والمطامع التي لا يزال البعض في لبنان يفكر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام