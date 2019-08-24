عسيران: للإلتزام بالمفاهيم والقيم الوطنية التي تمسك بها الامام الصدر

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي عسيران إنه “في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها بلادنا ومنطقتنا لا بد لنا من أن نستذكر الإمام المغيب السيد موسى الصدر ونعلن حاجتنا الى داعية حوار ووحدة ووفاق بين اللبنانيين”.

واضاف عسيران في حديث له السبت “لقد كان الإمام الصدر رجل رؤية فلطالما أعلن بأن الأديان واحدة في البدء والهدف والمصير واعتبر ان التعايش الاسلامي – المسيحي ثروة لبنان الحقيقية”.

وأكد عسيران أن “صدق الاخلاص والالتزام الوطني يكون بالعودة الى الإلتزام بالمفاهيم والقيم الوطنية التي تمسك بها الامام الصدر من خلال نبذ الطائفية والمذهبية ورفض الانغلاق والتقوقع والالتزام بالوطنية الحقة والالتفاف حول جيشنا ومقاومتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام