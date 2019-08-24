باسيل: في بعبدا اليوم هناك قرار حر لتحرير اقتصادنا وماليتنا من القيود

قال وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل “اليوم هناك قرار حر جديد في بعبدا لتحرير اقتصادنا وماليتنا من القيود علما اننا قد ورثنا حملا ثقيلا من سياسات مالية لسنوات طويلة عودت شعبنا انها هي تموله وابعدته عن الإنتاج”.

واضاف باسيل “للأسف هذه الثقافة يجب أن تتغير فنحن شعب منتج ليس فقط بذكائه وخدماته بل منتج بأرضه اي بالزراعة والصناعة وعلينا أن نكون بلدا مصدرا ليس لشبابه وامواله بل لإنتاجه”، وتابع “هذه السياسة الاقتصادية المعتمدة عشناها سنوات طويلة اوصلتنا الى الحافة والآن يلزمنا قرار جريء للخروج من هذه الأزمة وهذا أمر غير سهل وغير متوفر حتى اليوم بوجود إجماع وطني لأخذ القرارات الاقتصادية اللازمة لإنقاذ الاقتصاد”.

ورأى باسيل “يلزمنا رجال دولة يصارحون الشعب ويأخذون القرارات اللازمة وأن كانت موجعة في مرحلة معينة”، وتابع “هكذا نخلص بلدنا ونحن شعب جبار وقوي ولدينا الوصفة الاقتصادية والمالية ولا يلزمنا وصفات كاذبة مجددا”، واكد “قادرون مع كل القوى السياسية ان نصف العلاج لوطننا كي يتعافى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام