قائد الحرس الثوري الايراني: أمن الخليج الفارسي بيد ايران

أكد قائد قوات الحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي أن “الأمن في الخليج الفارسي في يد الجمهورية الإسلامية الايرانية”. وقال سلامي، في تصريح أدلى به للصحفيين في مشهد السبت، على هامش الملتقى السنوي للاساتذة التعبويين في الحوزات العلمية بقم واصفهان ومشهد وطهران، إن “الأعداء لن يستطيعوا زعزعة الأمن”. وأضاف أن “ايران قادرة على انتاج مختلف المنظومات الدفاعية والاستراتيجية ولن تتوقف انجازاتها في سياق تطوير وتنمية قوتها الردعية والدفاعية”،متابعاً أن “الشعب هو الأساس في مقاومة الثورة الإسلامية بمواجهة الأعداء وقد بات دوره اليوم أكثر مصيرية مما مضى والذي اصبح اكثر وضوحاً بفضل تبعية نهج قائد الثورة وارشاداته ودعم جميع المؤسسات الثورية والتنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد”.

ونوّه الى أن “الأعداء يركزون في ضغوطهم على الشعب للنيل منه الا إنه يحبط مؤامرات الاعداء ويدخل اليأس عليهم ولا يسمح لهم بالتغلغل داخل البلاد بفضل اعتماد استراتيجية الصبر الثوري والحضور في الساحة ودعم الحكومة وتبعية قائد الثورة”.

المصدر: وكالة أنباء فارس