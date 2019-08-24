بدء الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول #عمر_البشير بتهم التعامل بالنقد الأجنبي والفساد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2019 - 11:08
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الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى سقطا في البحر قبالة السواحل الشرقي للبلاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
بدء الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول #عمر_البشير بتهم التعامل بالنقد الأجنبي والفساد (سبوتنيك)
منذ 19 mins
24 August، 2019
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