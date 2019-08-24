بدء الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول #عمر_البشير بتهم التعامل بالنقد الأجنبي والفساد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2019 - 11:08

بدء الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول #عمر_البشير بتهم التعامل بالنقد الأجنبي والفساد (سبوتنيك)

منذ 19 mins 24 August، 2019
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