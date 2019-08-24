وهاب: سياسة الرئيس عون هي تشجيع البقاء في القرى عبر الإنماء المتوازن

قال رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إن “سياسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون هي تشجيع البقاء في القرى عبر الإنماء المتوازن حيث أعطى توجيهاته لإنجاز مشروع مياه الشفة في بلدة الجاهلية”.

ولفت وهاب في حديث له من الجاهلية الى “مشروع الصرف الصحي الممول من دولة الكويت ب 70 مليار دولار والذي يشمل كل منطقة المناصف”، كاشفا أنه “سيتم تلزيم المشروع خلال شهرين والبدء به”، متوجها بالشكر الى “رئيس عون على الجهود التي بذلها خلال زيارته لدولة الكويت لإنجاز هذا المشروع”.

ولفت وهاب الى ان “الرئيس عون خلال إقامته في القصر الصيفي في بيت الدين وعد بإنجاز العديد من المشاريع الإنمائية في الجبل لتحقيق الإنماء المتوازن الذي يحقق العيش المشترك”، واوضح أن “الرئيس عون سيطرح على مجلس الوزراء مشروع توسيع الطرقات في الجبل لما لهذا المشروع من أهمية في السياحة البيئية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام