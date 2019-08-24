 طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف رتلاً للقوات الأجنبية قرب “قاعدة باغرام” الجوية

قالت مصادر أمنية أفغانية إن رتلاً للقوات الأجنبية تعرض لهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من “قاعدة باغرام” الجوية أكبر قاعدة للقوات الأميركية في أفغانستان، فيما أعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم. ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية السبت عن محفوظ ولي زاده قائد شرطة ولاية بروان قوله إن “الهجوم أدى لإعطاب مدرعتين للقوات الأجنبية، من دون أن يسفر عن وقوع ضحايا”. وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، حسبما أوردت المحطة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن أحد عناصر الحركة “هاجم بسيارته المفخخة دورية لقوات الاحتلال نتج عنه تدمير مدرعتين ومصرع 7 جنود محتلين، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين”. بينما أكد المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغات “تعرض رتل للقوات الأجنبية لهجوم في ولاية بروان.” وأوضح المتحدث “لم يؤد الهجوم لسقوط ضحايا أو مصابين بصفوف القوات الأميركية أو الحلفاء”.

ويتزامن الهجوم فيما تستمر الجولة التاسعة من المباحثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية