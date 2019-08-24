ظريف يبدأ غدا جولة في شرق آسيا تشمل الصين واليابان وماليزيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدأ الأحد جولة شرق آسيا تشمل الصين واليابان وماليزيا. وقال موسوي، في تصريح له مساء الجمعة، إنه “وفي سياق متابعة وتنفيذ الدبلوماسية النشطة والمتوازنة للجمهورية الإسلامية الايرانية سيبدأ وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاحد جولة على راس وفد الى شرق اسيا تشمل الصين واليابان وماليزيا”. واوضح أن ظريف سيبحث خلال هذه الجولة بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وقد عاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى طهران فجر السبت في ختام جولته الاوروبية التي شملت الدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج إضافة الى فرنسا. وكان ظريف قد التقى كبار المسؤولين في الدول الاسكندنافية الثلاث فنلندا والسويد والنرويج للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي والأمن في المنطقة. وخلال زيارته الى باريس المحطة الأخيرة من جولته الاوروبية التقى وزير الخارجية الايراني، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان، للبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الاتفاق النووي.

المصدر: وكالة أنباء فارس