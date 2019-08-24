إطلاق أول خط قطار يعمل بالطاقة الشمسية في العالم

أطلقت مدينة هامبشاير البريطانية أول خط قطار يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، بعد أن أوصلته بأكثر من 100 لوحة شمسية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سيستمد الخط الذي يقع بالقرب من مدينة ألدرشوت البريطانية 30 كيلووات من مزرعة الطاقة الشمسية القريبة.

ستستخدم هذه الطاقة المتجددة لتشغيل الإشارات والأضواء في الخط التابع لشركة ”نيتورك ريل“.

ويأمل المسؤولون أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تحويل اعتماد البنية التحتية لخطوط القطارات إلى الطاقة الشمسية مباشرة في المستقبل.

هذا وأطلقت شركة ”نيتورك ريل“ حملة كبيرة لتحويل الاعتماد في تشغيل القطارات على وقود الديزل إلى الكهرباء لتقليل انبعاثات الكربون، التي تعتبر جزءًا من مشروع مشترك بين جمعية ” الجمعية البيئية10:10″ وكلية لندن الإمبراطورية.

وقال فريق البحث الذي طور المشروع المسمى ”ركوب أشعة الشمس“ إن مشروعهم هو أول مثال لتشغيل خط قطار بالطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقال مدير المشروع ، ليو موراي، ”إن التوفيق بين السكك الحديدية التي تعتبر أكبر مستهلك للكهرباء في المملكة المتحدة، والطاقة الشمسية التي تعتبر مصدر الطاقة المفضل في البلاد، يبدو كبداية لعلاقة مثالية“.

وأضاف ”أن المساعدة في إبعاد السكك الحديدية عن الوقود الأحفوري بهذه الطريقة ستخفض تكاليف التشغيل وتفيد المجتمعات المحلية، في نفس الوقت الذي تساعد فيه على معالجة أزمة المناخ“.

المصدر: سبوتنيك