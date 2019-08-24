#اليمن #الحديدة: قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقوى العدوان على مناطق متفرقة من مديرية حيس(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 24 2019 - 02:23
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة الفلسطينية: إصابة 70 شخصا خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تعامل مع 40 اصابة بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود العدو باتجاه المتظاهرين
اصابة مستوطن في عملية طعن في القدس المحتلة
رئيس وزراء العدو: سنواصل تعميق الاستيطان وذراع "إسرائيل" الطويلة ستصل الى الذين يريدون قتلنا وتحاسبهم
حركة حماس: عملية اليوم تدل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة رغم القتل والاعتقال والانتهاكات
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: عملية اليوم تؤكد أن الحالة الدائمة في الضفة الغربية هي المقاومة
هنية: غزة أكدت أن كل مؤامرات الحصار ومحاولات عزلها فشلت
الرئاسة التركية: الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي أن معركة ادلب تقوض التسوية في سوريا وتمثل تهديدا للأمن القومي التركي
الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على التهديد الإرهابي القادم من إدلب
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون: علامات استفهام كثيرة ترتسم حول استمرار تجاهل المجتمع الدولي لعودة النازحين
مسؤول وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله للمنار: السيد حسن نصرالله أطلق معركة الجرود بنفسه وجال على السلسلة الشرقية
وفيق صفا للمنار: السيد نصرالله التقى المجاهدين في الجرود وأعلن الخلفيات الأمنية والعسكرية وطبيعة الأهداف مباشرة معهم
وزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويبحث معه التطورات والعلاقات المشتركة
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ايران تعتبر الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجددا
ظريف: من الضروري تطبيق حرية الملاحة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي المكفول للجميع
نائب وزير الدفاع الإيراني: إيران قادرة على توفير أمن المنطقة أفضل من أي دولة أخرى
رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية: منظومة "باور 373" الإيرانية أفضل من منظومة باتريوت الأميركية
القيادة العامة للجيش السوري: القوات المسلحة تحكم الطوق على ريف حماه الشمالي كاملا وتتمكن من تطهير عدد من القرى
القيادة العامة للجيش السوري: التقدم ما يزال مستمرا بوتيرة عالية أفقدت التنظيمات الارهابية القدرة على المواجهة
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية جميع التشكيلات العسكرية بما فيها الحشد الشعبي
الأمين العام لحركة الجهاد والبناء العراقية: الاعتداءات على الحشد الشعبي يجب أن تواجه برد حازم والسكوت عنها يضعف العراق
القوات اليمنية تسقط طائرة تجسسية تابعة لقوات العدوان السعودي الامريكي غرب جبل مبعوثة في المزرق بحرض في حجة
سريلانكا: إنتهاء حالة الطوارئ بعد 4 اشهر على إعلانها عقب تفجيرات عيد الفصح الانتحارية
أ ف ب: الصين ستفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
#اليمن #الحديدة: قصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقوى العدوان على مناطق متفرقة من مديرية حيس(المسيرة)
منذ 1 ساعة
24 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
ترامب يرفع الرسوم على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% بدءا من 1 تشرين الأول/أكتوبر
الجيش الكوري الجنوبي :كوريا الشمالية تطلق “مقذوفات غير محددة” باتجاه البحر (ا ف ب)
الرئيس البرازيلي يأمر الجيش بالمساعدة على مكافحة حرائق الأمازون
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}