إطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي غرب جبل النار قبالة جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم(المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2019 - 00:52

إطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي غرب جبل النار قبالة جيزان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم(المسيرة)

منذ 12 mins 24 August، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة