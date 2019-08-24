#اليمن #الحديدة: قوى العدوان تواصل القصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على كلية الهندسة ومسجد مجاور لها في منطقة 7يوليو السكنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2019 - 00:52

#اليمن #الحديدة: قوى العدوان تواصل القصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على كلية الهندسة ومسجد مجاور لها في منطقة 7يوليو السكنية

منذ 13 mins 24 August، 2019
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