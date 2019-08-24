ترامب يعلن اعتبارا من 1 سبتمبر، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10%، بل بنسبة 15% – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2019 - 00:52

ترامب يعلن اعتبارا من 1 سبتمبر، رفع بلاده الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار وليس بنسبة 10%، بل بنسبة 15%

منذ 14 mins 24 August، 2019
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