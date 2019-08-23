بثينة شعبان: النقطة التركية في مورك محاصرة وسيتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية وازالة الارهابيين(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 23:21

بثينة شعبان: النقطة التركية في مورك محاصرة وسيتمكن الجيش السوري من إزالة النقاط التركية وازالة الارهابيين(يونيوز)

منذ 7 mins 23 August، 2019
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