الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من المواقع غرب جبل النار قبالة جيزان (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 23:21

الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على عدد من المواقع غرب جبل النار قبالة جيزان (يونيوز)

منذ 10 mins 23 August، 2019
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