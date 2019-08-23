صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 23:21
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صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب
منذ 1 ساعة
23 August، 2019
سورية
-
عربي وإقليمي
صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب.
المصدر:
سانا
خان شيخون
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