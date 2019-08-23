صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 23:21

صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب

منذ 1 ساعة 23 August، 2019
خان شيخون
سورية - عربي وإقليمي

صور تظهر مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد أنّ طهرها الجيش السوري من الإرهاب.

المصدر: سانا

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