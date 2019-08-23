باسيل استقبل جاويش اوغلو: نؤكد رفض لبنان لقرار ضم الجولان المحتل الى “اسرائيل”

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وتم البحث في تطوير العلاقات بين لبنان وتركيا والتطورات والاوضاع في المنطقة وملف النازحين السوريين.

وعقد باسيل واوغلو مؤتمرا صحافيا مشتركا، استهله الوزير باسيل بالترحيب بنظيره التركي في زيارته الثانية للبنان، ولفت الى أن “ما يجمع تركيا ولبنان تاريخ طويل من العلاقات، تخللتها صعوبات وحروب وازدهار وطمأنينة، الا اننا تخطينا كل هذه المراحل، واليوم العلاقات اللبنانية – التركية ممتازة على صعيد قيادتي كلا البلدين والكثير من الاحترام المتبادل”.

وقال باسيل “تجمعني علاقة اخوة مع الوزير أوغلو، مما يساعدنا على تقريب وجهات النظر في الأمور التي ننظر إليها من منظارين مختلفين”، وتابع “سياسيا، نحن نتطلع لمزيد من التنسيق في الامور الاساسية، ونشكر تركيا لوقوفها الى جانب لبنان في مواجهة التعديات الاسرائيلية ومشاركتها في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل”.

ولفت باسيل الى انه “ليس سرا ان نظرة تركيا ولبنان مختلفة تجاه موضوع النزوح السوري بسبب واقعين مختلفين، لأن كل بلد لديه خصوصيته، لذلك نتعاون وننسق، وكل بلد يمكن ان يجد الحل المناسب مع مصالحه لتأمين هدف واحد وهو العودة الكريمة والآمنة للسوريين الى وطنهم”.

وحيا باسيل “الموقف التركي المشرف من القضية الفلسطينية ومن قضية نقل السفارة الاميركية الى القدس، وكل ما قامت به لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. كما نؤكد رفض لبنان قرار ضم الجولان المحتل الى اسرائيل ونؤكد سوريته وهويته العربية”.

ثم تحدث أوغلو حيث أعرب عن سروره لزيارة لبنان، وقال “نحن ننظر للبنان كدولة مجاورة وشقيقة واستقراره ونموه بالنسبة لنا مهم جدا وسنستمر بدعمه من أجل تنميته والتعاون بين البلدين مستقبلا، ونحن نهتم ايضا بالتنمية الاقتصادية فيه”، وتابع “لذلك بحثنا مع الوزير باسيل في كيفية نمو الاقتصاد اللبناني ودعمه، ونعلم ان الشركات التركية تود الاستثمار في السوق اللبناني، وندعم ذلك لتنمية اقتصاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام