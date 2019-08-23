اليمن: إفشال زحف للمرتزقة غرب جبل النار قبالة جيزان

أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، محاولة زحف لقوى الغزو ومرتزقتهم غرب جبل النار في جبهة حرض قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن المرتزقة نفذوا زحفا واسعا غرب جبل النار بمشاركة الطيران التجسسي والحربي، مضيفا أن المجاهدين تمكنوا من إفشال الزحف وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون أن يتمكن العدو من تحقيق أي تقدم.

وأكد المصدر مصرع وجرح العشرات من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير وإحراق 3 آليات خلال كسر زحفهم غرب جبل النار قبالة جيزان.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق اليوم، طائرة تجسسية معادية في أجواء محافظة حجة أثناء قيامها بمهمات عدائية غرب جبل مبعوثه في المزرق بمديرية حرض.

المصدر: المسيرة