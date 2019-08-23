البطش: العدو الصهيوني لم يكن يجرؤ على القدس لولا تهافت العرب على التطبيع معه

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش “بالمقاومين الأبطال الذين نفذوا عملية قتل المجندة الإسرائيلية غرب رام الله”، وحذر “الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالقدس”.

حيا البطش في كلمة له ألقاها أمام الجماهير المشاركة في الجمعة الـ 71 لمسيرة العودة (جمعة لبيك يا أقصى) “أهل القدس والضفة وأبطال المقاومة والأبطال المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكل إخوانهم القابعين خلف جدران السجون”.

وأكد البطش أن “العدو الصهيوني لم يكن يجرؤ على التهام القدس لولا تهافت العرب على التطبيع معه”، مشددا على “وجوب وقوف الأمة مع الأقصى ووقف كل أشكال التطبيع سيحجم الاحتلال عن المساس بالقدس”.

المصدر: فلسطين اليوم