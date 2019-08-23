“تجمع العلماء”: لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة إنه “في أجواء الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى يقوم الشعب الفلسطيني بالتعبير عن غضبه على كل ما يحاك ضده من مؤامرات تستهدف في عمقها تصفية القضية الفلسطينية وصولا إلى كيان صهيوني يعتمد اليهودية كقومية وليس دينا فقط”.

ورأى التجمع ان “لبنان لن يكون بمنأى عن هذه الحرب الحاصلة اليوم ويجب أن يتنبه المسؤولون لأن بعض القرارات التي يظنونها داخلية ولها علاقة بأنظمة وقوانين ولم تطبق على اللاجئين الفلسطينيين إلى اليوم لاعتبارات خاصة سيكون تطبيقها مساهما عن قصد أو غير قصد بامرار صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في لبنان”.

وأضاف التجمع “يهمنا ان نثني على قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدرس ملف اللاجئين الفلسطينيين ونتمنى ألا تكون هذه اللجنة كغيرها مقبرة للمشاريع، بل ندعو إلى السرعة في إنجاز مهمتها على قاعدة اتخاذ قرارات توفر للفلسطينيين الحقوق المدنية التي تكفل لهم العيش بكرامة ضمن الضابطة الأساسية وهي أن لا تصدر قرارات تساهم في توطينهم في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام