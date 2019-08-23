عشرات الاصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة

أصيب عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات العدو الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة في الجمعة الـ 71 التي جاءت تحت عنوان “لبيك يا أقصى”.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن “عشرات المواطنين اصيبوا وقد نقل الكثير منهم الى المشافي وبعضهم تم علاجهم ميدانيا”.

هذا وشارك آلاف المواطنين في جمعة “لبيك يا أقصى” التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر الفلسطينية إن “قوات العدو الاسرائيلي قمعت المشاركين في المسيرة باطلاق النار عليهم من رصاص حي ومطاطي وقنابل غازية مسيلة للدموع”، وأفادت أن “الآلاف من المواطنين شاركوا في المسيرة بمخيمات العودة الخمس من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً، قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة”.

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018، تأكيداً على حق العودة ورفض صفقة القرن وقرار الولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة واعتبار المدينة المقدسة عاصمة للكيان الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم