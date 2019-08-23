وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 15 مواطنا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في جمعة “لبيك يا أقصى” شرق قطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2019 - 18:33

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 15 مواطنا بينهم 9 بالرصاص الحي خلال اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في جمعة “لبيك يا أقصى” شرق قطاع غزة(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 23 August، 2019
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