مصلحة الليطاني: الاعتداء على فريقنا بعين الزرقا ومستمرون بمهامنا أيا كانت التهديدات

أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان لها ان “المدعو (ع.ع.العمار) قام مع بعض اصحاب الاستراحات، بالاعتداء على فريق المصلحة خلال الكشف على الاستراحات في منطقة عين الزرقا عند استراحة فوار عين الزرقا”.

وأشارت المصلحة الى أنها “اتخذت الاجراءات القانونية بعد ابلاغ النائب العام الاستئنافي في البقاع وطلبت مؤازرة امنية من جهاز امن الدولة ومن استخبارات الجيش اللبناني”.

واكدت المصلحة انها “مستمرة بالقيام بمهامها، ايا كانت التهديدات والصعوبات، في سبيل حماية نهر الليطاني والموارد المائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام