الرئيس عون لاعضاء المجلس الدستوري الجدد: كونوا أوفياء لقسمكم بأمانة وتجرد واخلاص

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاعضاء الجدد للمجلس الدستوري ان “يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه لا سيما لجهة قيامكم بعملهم بأمانة وتجرد وإخلاص”، مشددا على “ضرورة التقيد باحكام الدستور والمحافظة على سرية المداولات”.

وقال الرئيس عون لاعضاء المجلس “اني اذ أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجديدة، ألفتكم الى ان مسؤوليتكم كبيرة، لا سيما بعد أداء القسم، وخصوصا ان مهام المجلس الدستوري دقيقة وحساسة وتتطلب مسؤولية كبرى انا على ثقة انكم سوف تكونون على قدرها”.

وكان أعضاء المجلس الدستوري أقسموا اليمين امام الرئيس عون في قصر بيت الدين ظهر الجمعة، وفق الترتيب الاتي:

– الأعضاء المنتخبون في المجلس النيابي القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، اكرم بعاصيري، انطوان بريدي ورياض ابو غيدا.

– الأعضاء الذين تم تعيينهم في مجلس الوزراء: القاضي عمر حمزة، الدكتور فوزات فرحات، الاستاذ عبدالله الشامي، الاستاذ يوسف بوعيد والاستاذ الياس مشرقاني.

وردد كل عضو منهم القسم الآتي: “اقسم بالله العظيم ان أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل امانة وتجرد وإخلاص، متقيدا باحكام الدستور، وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام