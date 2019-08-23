“الجهاد”: عملية “دوليف” رسالة للاحتلال ان الشعب الفلسطيني حي ويستطيع أن يواجه المؤامرة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “العملية البطولية التي وقعت صباح اليوم الجمعة قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة مستوطنين، هي بمثابة رسالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الشعب الفلسطيني حي ويستطيع أن يواجه المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف القدس”.

وقال الهندي في حديث له الجمعة إن “ملف مدينة القدس خطير جدا ويتطلب توحيد كل الجهود الداخلية الفلسطينية لمواجهته”، واضاف أن “كل من يتواطئ أو يتخاذل عن نصرة الأقصى سيدفع الثمن”، وتابع أن “ذكرى حريق المسجد الأقصى امتد للعواصم العربية وكانت له أبعاد على كافة الصعد السياسية والتاريخية”، ولفت إلى أن “حريق الأقصى أسقط ورقة التوت عن معظم الأنظمة العربية التي باتت تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

واوضح الهندي “نحن لا نريد من العرب مساعدة ولا دعم نقول لهم فقط ارفعوا أيديكم عنا”، واضاف “الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه الدفاعي عن الأمة العربية والإسلامية ولا يريد طعنة من الخلف”، وشدد على انه “كلما زادت ضغوطات الاحتلال وزاد الاستيطان والحصار زادت وتيرة المواجهة معه، وهذا هو النمط الجديد في المواجهة”.

المصدر: فلسطين اليوم