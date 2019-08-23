الشيخ شريفة: نحتاج لحالة طوارى اقتصادية وبمشاركة الجميع حتى ننهض بوطننا

قال الامين العام للاوقاف في “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ حسن شريفة إن “وطننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى الهدوء خصوصا اننا نعيش ازمة اقتصادية ومالية لا نحسد عليها”.

واضاف الشيخ شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت “نحن نحتاج الى حالة طوارى اقتصادية وبمشاركة الجميع حتى ننهض بوطننا”، وتابع “ليتحمل الجميع المسؤولية بروح عالية كي نستدرك ما نعيشه من ازمات وقبل ان تستفحل وتفتك بنا وبوطننا”.

ودعا الشيخ شريفة “للاستفادة من عودة الحكومة الى الاجتماعات لتتابع كل القضايا العالقة والتي كانت السبب لما نعيشه اليوم من ازمات سياسية واقتصادية ومالية”، واضاف “نحن نؤكد على مسؤولية الحكومة الكبرى، في مقاربة هذه القضايا والملفات لتعالجها بطريقة فعالة ومنتجة” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام