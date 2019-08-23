توضيح من مكتب الرئيس بري بري حول تعيين أعضاء المجلس الدستوري

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة بيانا حول تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء.

وهذا نص البيان:

“حول ما ذكرت بعض الصحف عن موقف الرئيس بري من تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء يوضح الرئيس بري ما يلي:

بالفعل حصل إتفاق في المجلس النيابي عند إنتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم أستطع لتراجع الآخرين عنه، فطلبت من القوات إختيار مسيحي آخر، الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء، إقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام