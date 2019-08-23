 أردوغان لبوتين: انتهاكات الهدنة في إدلب تضر بالتسوية السورية

أفادت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن الأخير ناقش هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في إدلب، إذ أشار الرئيس التركي إلى أن “انتهاكات نظام وقف إطلاق النار تلحق الضرر بالتسوية في سوريا”، حسب قوله. وجاء في التقرير “أجرى رئيسا تركيا وروسيا محادثة هاتفية ناقشا خلالها الوضع في سوريا وليبيا وقضايا العلاقات الثنائية. وأخبر رئيسنا نظيره الروسي أن انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب قد فتح الطريق لأزمة إنسانية كبيرة. وأشار إلى أن هذه الهجمات تسبب ضررا كبيرا للجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية كما تشكل تهديدا خطيرا من وجهة نظر الأمن القومي لبلدنا”، بحسب التقرير.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية